Nuevo extraditable: EE. UU. solicita a imputado del caso Riverside

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Esquivel, de 36 años, quien figura como imputado en el caso Riverside, es requerido por las autoridades de Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ejecutaron la detención del sospechoso tras recibir una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Ministerio Público, Esquivel es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, donde deberá enfrentar un proceso judicial por delitos vinculados con el tráfico de drogas.

El sospechoso ya se encontraba en prisión preventiva por su presunta participación en el caso Riverside, una investigación relacionada con una estructura criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos.

Pese a que el hombre permanece privado de libertad, las autoridades costarricenses realizaron las diligencias correspondientes para atender el requerimiento internacional.

El Ministerio Público informó que realizará las gestiones necesarias para despejar el camino procesal que permita concretar una eventual extradición a Estados Unidos.

De esta manera, Esquivel se suma a las personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico en Costa Rica que también son requeridas por la justicia estadounidense.

Por el momento, no se ha informado una fecha para su eventual entrega a las autoridades norteamericanas, debido a que el proceso deberá cumplir con los trámites judiciales correspondientes.