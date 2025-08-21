El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informa que la cédula de identidad tendrá un nuevo diseño en su formato físico.

Dentro de las novedades que tendrá este nuevo diseño destacan:

Uso de policarbonato con grabado láser a color.

Sustitución del código de barras por la tecnología MRZ o Zona de Lectura Mecánica, lo que permite que los documentos puedan ser leídos por los sistemas automáticos de verificación de identidad.

Elementos de seguridad física, por ejemplo: texto en relieve, líneas discontinuas, componentes visibles solo bajo luz ultravioleta.

Letras de TSE en el sistema Braille, en el anverso.

Así mismo, la cédula conservará la mayoría de los datos personales que contiene actualmente, sin embargo, ya no se incluirán los nombres del padre y madre de la persona, ni su domicilio electoral.

Sin obligación de cambiar cédula

El TSE indica que tanto la cédula actual como la del nuevo diseño tendrán la misma validez, por lo que no será obligatorio cambiarla, si está vigente y en buen estado.

La Identidad Digital Costarricense (IDC) es otra alternativa para los costarricenses

A partir del 9 de setiembre de 2025, toda la población costarricense podrá solicitar de forma voluntaria su IDC, para poder portar su documento de identidad en los dispositivos móviles.

La misma tendrá un costo de ₡2.600, con una validez de 4 años y se podrá adquirir por medio del sitio web https://www.tse.go.cr

Importante destacar, que para las Elecciones Nacionales del 1 de febrero de 2026, el voto solo se podrá emitir con la cédula de identidad física, ya sea en su diseño anterior o con el nuevo.