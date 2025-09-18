Este 18 de setiembre, Diario Extra conmemora 47 años desde su fundación en 1978, consolidándose como uno de los medios más emblemáticos de Costa Rica. A lo largo de su historia, el periódico ha evolucionado, manteniendo siempre un fuerte compromiso con su audiencia y adaptándose a los tiempos actuales.

Aunque, tradicionalmente, conocido por su enfoque en noticias sensacionalistas, Diario Extra ha transformado su narrativa para destacar no solo los problemas, sino también los posibles remedios. Es así, como desde el 18 de noviembre del 2024, Grupo Extra se ha transformado en un ecosistema multiplataforma que difunde información de manera más expedita y concreta.

Esta mirada integral convierte al medio en un referente del periodismo de soluciones, que busca aportar respuestas y esperanza a las problemáticas que afectan al país.

Además, Diario Extra ha cambiado la forma en que aborda los sucesos, dándoles una visión más humana y cercana, entendiendo que detrás de cada noticia hay personas y comunidades que merecen ser escuchadas y comprendidas.

Con una mirada más tecnológica y adaptada a la era digital, Diario Extra trabaja ahora en una multiplataforma que integra diferentes canales de difusión para llegar a su público de manera más eficaz y diversa.

Esta estrategia incluye su presencia en Extra Radio 92.3 FM, Extra TV, su sitio web oficial diarioextra.com, además del tradicional periódico impreso.

“Continuamos con el compromiso de llevar a nuestros lectores un periodismo constructivo y balanceado, manteniendo la cercanía y conexión. Queremos seguir abriendo espacios de diálogo para contribuir a la transformación de nuestro país”, compartió Silvia Zúñiga, directora Editorial de Grupo Extra.

El diario se esfuerza por ser un espacio plural, abierto a todas las voces y opiniones, promoviendo la imparcialidad y el respeto en cada uno de sus contenidos. Esta filosofía refleja su compromiso por informar con responsabilidad y ética.