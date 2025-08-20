En Saprissa quieren a un nuevo delantero, un hombre de área que anote cómo y desde dónde sea.

El Comité Deportivo encabezado por Erick Lonnis siguen en esa búsqueda, analizan perfiles y estudian las mejores opciones para la escuadra dirigida por Paulo César Wanchope.

La lesión de Newton Williams los obligó a pensar en otro delantero, especialmente que sea extranjero.

El problema para los tibaseños es que la mayoría están “amarrados” o no podrían jugar Copa Centroamericana porque ya debutaron con sus respectivos clubes.

“Yo creo que sí es importante traer otro delantero y traer un jugador que nos pueda dar la mano. Desgraciadamente Newton tuvo esa lesión. Tenemos el tiempo necesario para buscarlo, pero no es fácil porque muchos ya iniciaron con sus clubes, empezaron los campeonatos, están con contrato y hay una serie de factores que se deben dar para poder tener al jugador”; dijo ‘Chope’ en conferencia de prensa.

El mercado de fichajes en Costa Rica finalizará el 18 de setiembre, por lo que tendrán 29 días para definir a su próximo artillero.

Saprissa cuenta actualmente con Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Orlando Sinclair como delanteros.