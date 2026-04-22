Nuevo D.T. de la Sele ya puede trabajar

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que la Dirección General de Migración y Extranjería otorgó la residencia temporal al técnico Fernando Batista, “habilitándolo para ejercer como director técnico de la Selección Mayor Masculina de Costa Rica”.

El argentino de 55 años fue presentado el 28 de febrero como nuevo estratega de la Tricolor.

“Es un entrenador argentino con una amplia trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales. Fue director técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista y comandó a una destacada participación en la Copa América 2024”, se informó al momento de contratarlo.

Como jugador fue defensa en las divisiones menores de Argentinos Juniors. Jugó en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, con el que se coronó campeón de la Primera División argentina en 1995, Godoy Cruz y All Boys, además de integrar la Selección Argentina Sub-20.