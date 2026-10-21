Nuevo choque deja carro volcado en Heredia: Fotos muestran daños

Hecho se dio en las cercanías del gimnasio del Liceo de Heredia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las emergencias en carretera continúan acumulándose durante este miércoles. Un nuevo incidente de tránsito se registró en el centro de Heredia, específicamente en la esquina suroeste del gimnasio del Liceo de Heredia, donde dos vehículos livianos colisionaron. El impacto del choque provocó el vuelco de uno de los automotores involucrados, el cual terminó recostado sobre la acera peatonal.