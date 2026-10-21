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Las emergencias en carretera continúan acumulándose durante este miércoles. Un nuevo incidente de tránsito se registró en el centro de Heredia, específicamente en la esquina suroeste del gimnasio del Liceo de Heredia, donde dos vehículos livianos colisionaron.
El impacto del choque provocó el vuelco de uno de los automotores involucrados, el cual terminó recostado sobre la acera peatonal.
De manera preliminar, testigos y personas presentes en el sitio del suceso indicaron que los cuerpos de emergencia habrían valorado a cuatro personas en total. Entre los afectados se reportan dos menores de edad, quienes habrían sido trasladados a un centro médico para su revisión.
No obstante, se está a la espera de la confirmación oficial por parte de la Cruz Roja Costarricense sobre el estado de salud definitivo de los pacientes y los traslados realizados.