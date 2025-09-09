El Ministerio de Seguridad Pública anunció la construcción de un Centro de Mando y Control, considerado el proyecto más ambicioso en materia de seguridad de los últimos 30 años.

La iniciativa integra infraestructura de primer nivel, Inteligencia Artificial y un área de ciberseguridad con el objetivo de reforzar la protección ciudadana.

El proyecto tendrá una inversión total de $14 millones. De ese monto, $3,8 millones provienen de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del edificio, mientras que $9,5 millones corresponden a una donación del gobierno de Estados Unidos para la adquisición de software, hardware e Inteligencia Artificial.

El edificio tendrá 1.600 metros cuadrados distribuidos en dos pisos. En él trabajarán 40 operadores que monitorearán en tiempo real las cámaras de vigilancia instaladas en todo el país.

El ministro Mario Zamora calificó la obra como “el cambio más revolucionario en 30 años” y aseguró que transformará la forma en que la policía atiende emergencias. El centro busca reducir los tiempos de respuesta y garantizar una coordinación más efectiva entre los cuerpos policiales. El Centro estaría concluido en abril de 2026, aunque el gobierno espera entregarlo un mes antes.

El especialista en crimen organizado y anticorrupción, Mario Arias, señaló a Grupo Extra que el nuevo centro de mando policial representa un avance, pero advirtió que aún es limitado.

Recordó que los delitos informáticos se duplicaron en 2024, al pasar de un promedio de 14 a 27 casos diarios, y que en 2025 las cifras seguirán en aumento.

“El nuevo centro es bienvenido, pero debe verse como el primer paso, no como el destino final. La diferencia está entre contener el problema o empezar a resolverlo”, concluyó Arias.

Retos pendientes

El ministro Zamora reconoció que, pese al avance tecnológico, persisten desafíos en el ámbito judicial y legislativo para evitar que personas detenidas sean liberadas con facilidad. La efectividad del C5 dependerá también de que las reformas legales y el Poder Judicial acompañen los esfuerzos en seguridad.

El sistema permitirá

• Georreferenciar emergencias: cada llamada al 911 aparecerá en un mapa digital.

• Coordinar todas las policías: Fuerza Pública, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía de Fronteras, Control de Drogas y próximamente Migración y Policía Penitenciaria.

• Usar Inteligencia Artificial: para rastrear sospechosos mediante reconocimiento de imágenes en miles de cámaras a nivel nacional.

• Controlar semáforos: generar bloqueos en rutas de escape de criminales.

• Defender al país de ciberataques: mediante un área exclusiva de ciberseguridad.