Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un privado de libertad falleció la tarde de este viernes en el hospital Calderón Guardia debido a complicaciones de salud.

Se trata de un hombre de apellido Eduarte, de 48 años, quien pertenecía al CAI San José, en San Sebastián.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, el recluso se comenzó a sentir mal, por lo que agentes de la Policía Penitenciaria coordinaron su traslado de emergencia al centro médico, donde falleció en sala de shock a eso de las 12:15 p.m.