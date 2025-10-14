Otro caso de abuso de animales sale a la luz. Se trata de Bianka, una perrita la cual fue rescatada por la Fundación Anhelo Pet’s, misma que se encuentra cuidando a Estrellita.

Este lamentable caso tuvo lugar en el sector de Parrita, Puntarenas, luego de que 2 adultos mayores denunciaran los hechos.

Desde la fundación afirman que el suceso se dio a conocer pocos días después de que el caso de Estrellita, la perrita abusada de forma atroz, se hiciera público.

Al recibir la alerta, la fundación de inmediato acudió al rescate de la perrita. Esta se encontraba en una vivienda desocupada, lugar donde era abusada por el sujeto.

Imagen del día del rescate.

De acuerdo con información preliminar brindada por la Fundación Anhelo Pet’s, el presunto dueño de la perrita se encontraría en libertad. Según señalaron, se trataría de un extranjero en condición migratoria irregular que, al percatarse del rescate del animal, aparentemente abandonó la zona.

Bianka ya fue operada, pero desde la organización destacan que aún se deben los 300.000 colones equivalentes a la intervención.

“La doctora nos hizo el favor para operar las 2 (Estrellita y Bianka) en el mismo momento. Nos urge es conseguir el dinero y lo necesario para Bianka”, confirman desde la fundación.

Ahora Bianka, se encuentra recuperándose y recibiendo todos los cuidados necesarios.

Para colaborar con ella y Estrellita, las personas se pueden poner en contacto de manera directa con la fundación al número (+506) 8840-3334.