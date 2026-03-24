¿Nuevo cantón en Alajuela? Criterios técnicos cuestionan viabilidad

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La creación de un nuevo cantón en Alajuela, a partir del distrito de San Rafael de Ojo de Agua, recibió cuestionamientos este martes en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Los señalamientos de la inviabilidad fueron planteados por el viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla, y el director del Instituto Geográfico Nacional, Álvaro Álvarez Calderón.

Ambos funcionarios se presentaron como miembros de la Comisión de División Territorial y consideraron que la creación del cantón de Ojo de Agua conllevará una mayor división del país, cargas presupuestarias y provocará mayor burocracia.

El director del Instituto Geográfico Nacional, Álvaro Álvarez y el viceministro de Gobernación y Policía, Omer Badilla. Foto: Asamblea Legislativa.

Badilla mencionó que, si bien el artículo 9 de la Ley 4366, Ley sobre División Territorial Administrativa, establece como requisito un 1% de la población total del país para crear un nuevo cantón, la cabecera propuesta no está alejada del cantón de Alajuela.

“Habría que crear una municipalidad, consejo municipal, temas presupuestarios, temas de servicios atinentes propiamente a la administración que normalmente hace un cantón. Reitero lo dicho: por un tema de proximidad territorial no hay ninguna evidencia que nos diga que la proximidad de este cantón es alejada de la cabecera”, dijo Badilla, quien aseguró que los criterios de la Comisión se basan en lineamientos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

El expediente N.° 24153 fue presentado el 1 de febrero de 2024 y sostiene que el distrito de San Rafael de Ojo de Agua cuenta con la capacidad para convertirse en el cantón Ojo de Agua, debido a su crecimiento comercial e industrial.

Centro del distrito de San Rafael de Ojo de Agua. Foto: Mauricio Aguilar.

Badilla advirtió que la creación del cantón de Ojo de Agua entra en conflicto con otro proyecto de ley sobre límites territoriales.

Explicó que existe una franja de territorio que actualmente pertenece a San Rafael de Alajuela, pero que recibe servicios públicos del cantón de Belén (Heredia). Esa situación ya está siendo analizada en el expediente 24.625, que propone redefinir esos límites.