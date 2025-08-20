El bulevar que recorre desde las cercanías de la Asamblea Legislativa hasta conectar con calle 21 ya tiene fecha de apertura, según dio a conocer el alcalde de San José, Diego Miranda, a Diario Extra.

Las obras, iniciadas en noviembre del año anterior, deberían haber concluido a más tardar en marzo de este año; sin embargo, según confesó Miranda, llegarán seis meses más tarde, pues se inaugurarán el próximo mes de setiembre.

“Algunos atrasos fueron responsabilidad de la municipalidad, muchas veces porque queríamos hacer mejor la obra”, confesó el alcalde, quien señaló que, por ejemplo, la colocación de los antiguos rieles en la vía peatonal fue uno de estos proyectos de mejora que aplazó la apertura del espacio.

“Hubo atrasos también de la empresa, pero ya prácticamente la obra está terminada. No hemos hecho una inauguración oficial porque estamos esperando, sobre todo, a las fiestas patrias, ya que vamos a hacer algunas actividades en el espacio público”, agregó Miranda.

Pese al atraso, el alcalde aseguró a Diario Extra que este tiempo de más no habría generado ningún sobrecosto a la Municipalidad, motivo por el cual continuarán con el plan de urbanización y embellecimiento del centro histórico de la capital.

Junto a estas obras, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realiza la intervención de Barrio La California, conocida como “La Cali”, la cual también debía ser inaugurada en mayo de este año.

Este medio intentó consultar a la cartera sobre una posible fecha de apertura; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.