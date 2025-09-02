El despliegue de la red 5G por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sufrió un nuevo revés que frena el proceso y obliga a rediseñar el pliego de condiciones para contratar a la empresa encargada de construir la infraestructura necesaria.

La Contraloría General de la República (CGR) declaró parcialmente con lugar cuatro de los ocho recursos de amparo presentados contra el procedimiento.

“La resolución ya fue notificada al ICE, como responsable del proceso que sigue; el cual ahora debe atender lo dispuesto por la CGR, realizar las modificaciones al pliego de condiciones según corresponda, y proceder a establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas”, explicó el ente contralor.

Entre los cuestionamientos se señalan el reordenamiento de partidas y la forma de cotización, la justificación del proceso, la arquitectura de redes, requisitos de ciberseguridad, licenciamiento y otros aspectos.

Sobre la experiencia mínima exigida, que pasó de 70 despliegues a solo uno, algunos oferentes lo consideraron riesgoso.

La CGR respaldó el cambio porque amplía la participación sin comprometer la calidad.

El ente contralor también ordenó modificar la cláusula que permitía al ICE cambiar pruebas técnicas sin límites claros, ya que generaba incertidumbre para los contratistas.

Ahora deberán establecerse criterios objetivos y plazos definidos. Otro punto discutido fue la verificación de licencias digitales, que dependía de procesos internos del ICE y podía atrasar la aceptación de los bienes.

La CGR dispuso que esa verificación se base en la entrega efectiva.

En general, la resolución busca equilibrar la discrecionalidad administrativa con los principios de libre concurrencia, transparencia y seguridad jurídica.

Diario Extra solicitó a Grupo ICE una reacción ante el nuevo contratiempo que tendría la empresa para el desarrollo de la nueva red, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Además, se le consultó a Huawei (una de las empresas que presentó las apelaciones), no obstante, decidieron no referirse al tema.