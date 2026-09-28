Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La ola de violencia que azota el cantón de Guácimo registró un nuevo episodio sangriento durante la madrugada de este lunes, luego de que un hombre fuera atacado a balazos mientras caminaba por la vía pública.

Otro caso: Hombre es acribillado en plena vía pública en Guácimo

De acuerdo con el informe suministrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 1:25 a. m., aunque la alerta formal ante las autoridades ingresó cerca de las 2:00 a. m.

La versión preliminar que manejan los agentes judiciales indica que la víctima, un hombre de apellido Castro, de 36 años, transitaba a pie por la zona cuando fue abordado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, el sospechoso desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra él.

Producto de la agresión, Castro sufrió un impacto de proyectil a nivel del abdomen. Tras el ataque, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico cercano.

Agentes del OIJ se presentaron al sitio para realizar la inspección ocular correspondiente, donde lograron recuperar cuatro casquillos de arma de fuego, en apariencia de calibre 9 mm.

El caso se mantiene bajo investigación.