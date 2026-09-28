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La ola de violencia que azota el cantón de Guácimo registró un nuevo episodio sangriento durante la madrugada de este lunes, luego de que un hombre fuera atacado a balazos mientras caminaba por la vía pública.
Otro caso: Hombre es acribillado en plena vía pública en Guácimo
De acuerdo con el informe suministrado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a eso de las 1:25 a. m., aunque la alerta formal ante las autoridades ingresó cerca de las 2:00 a. m.
La versión preliminar que manejan los agentes judiciales indica que la víctima, un hombre de apellido Castro, de 36 años, transitaba a pie por la zona cuando fue abordado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, el sospechoso desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra él.
Producto de la agresión, Castro sufrió un impacto de proyectil a nivel del abdomen. Tras el ataque, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico cercano.
Agentes del OIJ se presentaron al sitio para realizar la inspección ocular correspondiente, donde lograron recuperar cuatro casquillos de arma de fuego, en apariencia de calibre 9 mm.
El caso se mantiene bajo investigación.