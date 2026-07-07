Nuevo apagón masivo en Cuba

La Habana (AFP) Cuba sufrió otro apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones diarios de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que “se investigan las causas” de la “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla.

“Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz”, declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente de 51 años.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes. La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó en redes que UNE trabajaba para restablecer el servicio eléctrico.