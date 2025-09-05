La aprobación de la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026, que suma un 1% de aumento respecto al año anterior, estuvo marcada por tensiones y reclamos, principalmente, de la Universidad de Costa Rica (UCR), que exigió una mayor porción del incremento.

El rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, confirmó en entrevista con Diario Extra, que, para evitar un bloqueo en la presentación de presupuestos, las universidades debieron ceder parte de lo que se les había asignado, con tal de que la UCR aceptara el acuerdo.

“Se reconsideró la inconformidad presentada por la Universidad de Costa Rica, aunque no compartimos el fondo de sus argumentos. Fue un esfuerzo mancomunado porque, si no había consenso, ninguna universidad podía cerrar su plan de gasto”, explicó Rojas.

Aseguró también que la medida fue tomada porque están “al filo” de presentar los montos a la Contraloría General de la República.

“Si los presupuestos no están listos antes del 15 de este mes (setiembre), será muy difícil ejecutarlos. Por eso, las decisiones deben tomarse de manera unánime. En este caso, se acoge el recurso de la Universidad de Costa Rica por la forma, pero no por el fondo. Es decir, se reconoce que no hubo consenso, aunque en el fondo no se rechaza la disposición planteada.

Esto implica retrotraer el proceso al inicio, lo que podría impedir que ninguna universidad logre cerrar sus presupuestos a tiempo”, aseveró el rector.

El pasado 28 de agosto, la UCR había manifestado su inconformidad al señalar que, únicamente, recibiría ¢1.077 millones de aumento real en 2026. Posteriormente, el lunes 1 de setiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) emitió un comunicado en el que informó que se había alcanzado un acuerdo para redistribuir los fondos, lo que elevaba el monto asignado a la UCR a más de ¢1.489 millones.

Sin embargo, el martes 2 de setiembre, el Consejo Universitario solicitó una audiencia inmediata con Conare para revisar nuevamente el tema de la redistribución. Tras ese proceso, se aprobó un nuevo ajuste que dejó a la UCR con más de ¢1.621 millones de aumento, es decir, el 30%.

El cambio redujo los montos previstos para unas instituciones estatales, que aceptaron el ajuste en aras del consenso. Estas son la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Becas se comen el aumento

Otro aspecto es que el 50% del incremento será destinado a becas, por un compromiso asumido con el Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace.

En el caso de la UTN, de los ¢ 752 millones que le correspondían, más de ¢525 millones se trasladarán al sistema de becas, lo que deja poco margen para otras inversiones.