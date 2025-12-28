Nueve personas murieron en menos de 48 horas en el país

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Nueve personas perdieron la vida en el país en menos de 48 horas, según reveló la Cruz Roja Costarricense con corte a este domingo 28 de diciembre a las 6 de la tarde.
Cuatro de los decesos se dieron por agresión con arma de fuego o blanca, tres por accidentes acuáticos, uno por accidente de tránsito y uno más por accidente traumático.
La Cruz Roja también atendió a 109 personas en estos dos primeros días de operativo dentro del territorio nacional; de ellas, 67 requirieron traslado a un centro médico.
Limón es la provincia que más incidentes reporta hasta el momento con un total de 43, seguido por Puntarenas con 34, la Zona Norte con 12 y Cartago con 11 atenciones.
Los datos fueron brindados la tarde de este domingo por la Cruz Roja Costarricense: