Naciones Unidas. (AFP) El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó reimponer sanciones contra Irán a partir de este sábado, tras rechazar una propuesta de Rusia y China que buscaba prorrogar seis meses el acuerdo nuclear de 2015. La iniciativa obtuvo solo cuatro votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

“La decisión se aplicará a partir de este sábado”, anunció la embajadora británica Barbara Woodward, quien dijo que las sanciones podrían levantarse si Teherán acepta una salida diplomática.

El canciller iraní Abás Araqchi calificó la votación de “legalmente nula y políticamente imprudente”, recordando que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ya trabajan en el país. La agencia confirmó a la AFP que las inspecciones fueron retomadas tras meses de suspensión.

El presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que Teherán seguirá en el Tratado de No Proliferación Nuclear y acusó a Occidente de usar “pretextos” para desestabilizar la región. Rusia y China también rechazaron el proceso de “reinicio rápido” impulsado por europeos para restaurar medidas previas a 2015.

Expertos europeos estiman que Irán posee 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, suficiente para producir hasta diez armas nucleares, lo que mantiene la desconfianza de EE. UU. e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió ante la ONU “mantenerse vigilantes” y reforzar las sanciones.

Teherán insiste en que nunca buscará fabricar una bomba atómica.