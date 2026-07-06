Nuevas rutas del tren se verán afectadas por suspensión de ruta a Cartago

Los usuarios del tren entre Curridabat y Pavas deberán tomar previsiones durante los próximos días, ya que algunos servicios sufrirán modificaciones debido a la suspensión temporal de la ruta Cartago-San José, informó el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

La interrupción del servicio hacia Cartago se mantendrá del 3 al 17 de julio, mientras se realizan trabajos de mantenimiento en seis puentes ubicados a lo largo de la vía férrea.

Como consecuencia, dos servicios de la ruta Curridabat-Pavas tendrán cambios en su operación:

El servicio de las 6:37 a. m. , que normalmente sale del CFIA hacia Pavas, iniciará su recorrido desde la Estación Atlántico a las 7:01 a. m.

, que normalmente sale del CFIA hacia Pavas, iniciará su recorrido desde la El servicio de las 5:01 p. m., que viaja de la Estación Atlántico hacia el CFIA, quedará suspendido durante el período de obras.

La suspensión de la ruta a Cartago también ha generado un incremento en el tránsito vehicular. La Municipalidad de Cartago reportó fuertes congestionamientos en distintos puntos de la provincia y solicitó apoyo de la Policía de Tránsito para agilizar la circulación.

El Incofer indicó que el servicio regular del tren hacia Cartago se reanudará el próximo 17 de julio, una vez concluyan las labores de mantenimiento programadas.