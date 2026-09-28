Nuevas pantallas refuerzan seguridad de viajeros en el Juan Santamaría

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La Embajadora Hildebrand inauguró un conjunto de pantallas informativas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, enfocadas en la seguridad del viajero y la prevención de ahogamientos.
Los ciudadanos estadounidenses contarán con herramientas de orientación e información crítica capaz de salvar vidas desde el momento en que ingresan al territorio costarricense.
Los dispositivos instalados proyectan videos didácticos sobre prevención de ahogamientos e información sobre el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).
Asimismo, incorporan códigos QR para facilitar la inscripción inmediata de los usuarios desde sus dispositivos móviles.
La seguridad de los connacionales representa una de las principales prioridades para la Embajadora Hildebrand y la Embajada de Estados Unidos, destacando que el trabajo conjunto con aliados estratégicos como AERIS contribuye a garantizar desplazamientos más seguros dentro del país.