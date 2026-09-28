Nuevas pantallas refuerzan seguridad de viajeros en el Juan Santamaría

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La Embajadora Hildebrand inauguró un conjunto de pantallas informativas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, enfocadas en la seguridad del viajero y la prevención de ahogamientos.

Los ciudadanos estadounidenses contarán con herramientas de orientación e información crítica capaz de salvar vidas desde el momento en que ingresan al territorio costarricense.

Foto: Embajada Estados Unidos

Los dispositivos instalados proyectan videos didácticos sobre prevención de ahogamientos e información sobre el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP).

Asimismo, incorporan códigos QR para facilitar la inscripción inmediata de los usuarios desde sus dispositivos móviles.

Foto: Embajada Estados Unidos

La seguridad de los connacionales representa una de las principales prioridades para la Embajadora Hildebrand y la Embajada de Estados Unidos, destacando que el trabajo conjunto con aliados estratégicos como AERIS contribuye a garantizar desplazamientos más seguros dentro del país.