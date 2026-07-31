Nuevas letras de La Unión reciben a los romeros en su camino a Cartago

Las nuevas letras de La Unión, instaladas este jueves 30 de julio en el parque de Tres Ríos, forman parte del recibimiento preparado para las miles de personas que atraviesan el cantón durante la romería hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

La estructura fue decorada con imágenes alusivas a la identidad, las actividades y los paisajes de la comunidad.

Foto: Randall Sandoval.

En los alrededores del parque, frente a la Municipalidad de La Unión, se instalaron varios puestos comerciales para atender a los peregrinos que avanzan rumbo a Cartago.

En el sitio se percibe un ambiente familiar, con romeros que aprovechan el espacio para descansar antes de continuar su recorrido.

Además, hay presencia de oficiales de la Policía Municipal y de la Fuerza Pública, quienes mantienen labores de vigilancia y seguridad en uno de los principales puntos de paso de la romería.