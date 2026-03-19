Tras un 2025 marcado por el cierre temporal de las piscinas que afectó a cientos de vecinos, la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo, vive hoy una etapa de renovación con inversiones millonarias en su infraestructura, especialmente en el área acuática y la pista de atletismo.

El complejo, que funciona como un espacio clave de salud, recreación y convivencia, no solo logró reabrir sus piscinas meses después del cierre (tras la presión comunitaria y la visibilización del problema), sino que ahora avanza con mejoras que buscan garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Foto: Mauricio Aguilar.

Inversión para el bienestar de toda la comunidad

Uno de los proyectos más relevantes es la sustitución total de la pista de atletismo, para la cual se destinó una suma millonaria.

“Afortunadamente se logró, vía presupuesto extraordinario, destinar una suma de 204 millones de colones para la sustitución de la carpeta sintética de la pista de Ciudad Deportiva de Hatillo. Inicialmente se pensó en hacer reparaciones parciales, pero por recomendación técnica se determinó que lo mejor era sustituir toda la carpeta, lo que nos va a garantizar una mayor durabilidad y una mejor calidad en la instalación”, explicó Reinaldo Fernández, director deportivo del Comité Cantonal de Deportes de San José.

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La decisión responde a criterios técnicos que descartaron reparaciones parciales.

“Los estudios técnicos demostraron que no era conveniente hacer reparaciones parciales, sino colocar una pista completamente nueva. La base ya existe, pero lo que buscamos es un trabajo de mayor calidad que nos garantice una vida útil más larga y evitar estar haciendo remiendos constantemente”, señaló el director de infraestructura deportiva, Michael Núñez.

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La pista es utilizada tanto por atletas de alto rendimiento como por la comunidad en general. Allí entrenan figuras como Sherman Guity y Gerald Drummond, así como más de 100 atletas de Juegos Deportivos Nacionales, además de personas con discapacidad y vecinos que utilizan el espacio para actividad física diaria.

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En paralelo, las piscinas también recibieron mejoras importantes tras su cierre en 2025. La inversión ronda los ₡40 millones e incluyó el cambio de bombas, sistemas eléctricos y adecuaciones para accesibilidad.

“Próximamente, ya en el mes de abril, vamos a reabrir la piscina olímpica. El tema acuático es sumamente importante para el Comité, porque es uno de los espacios donde más adultos mayores participan y se benefician, especialmente en terapias físicas. Aquí hay de todo, menos fútbol, lo que permite abrir oportunidades para que niños y jóvenes conozcan otras disciplinas”, indicó Nuñez.

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Más que deporte: salud, comunidad y calidad de vida

El impacto de estas mejoras se refleja directamente en la calidad de vida de los usuarios, especialmente adultos mayores que utilizan las piscinas como parte de su terapia.

“Para mi caso es buenísimo, yo tengo osteoartritis, osteoporosis, fibromialgia, entonces la piscina en realidad me hace muy bien. Ya hoy camino un poquito más. Me hace muy bueno y además es un espacio donde uno se siente bien tratado. Aquí no lo ven a uno como un número más, sino como una persona”, expresó Damaris Elizondo, una de las adultas mayores usuarias de la piscina

Foto: Mauricio Aguilar.

El cierre temporal del año pasado evidenció la importancia de estos espacios.

“Cuando estuvo cerrada, fue algo que nos hizo mucha falta. Para mí venir aquí es algo maravilloso, porque no solo le ayuda a uno al cuerpo, sino también a la mente. Es un espacio que realmente mejora la calidad de vida de quienes venimos”, recordó la usuaria Julieta Navarro.

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“Para mí la piscina es algo sensacional, porque uno viene buscando mejorar su cuerpo, especialmente las rodillas y los dolores que aparecen con la edad. Aunque sea poco tiempo dentro del agua, uno siente el beneficio Cuando la piscina estuvo cerrada, sufrí mucho, porque ya uno se acostumbra a este tipo de actividad y sabe lo bien que le hace. Ahora que volvió a abrir, me siento muy contenta y agradecida”, expresó Patricia Mora, otra adulta mayor beneficiada.

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Además del ejercicio físico, la Ciudad Deportiva funciona como un punto de encuentro social. Entre clases de natación, hidroquinesia y actividades como zumba o estimulación temprana en bebés, el espacio promueve la integración comunitaria.

Foto: Mauricio Aguilar.

Incluso, el ambiente del lugar contrasta con el ritmo de la capital.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Cuando uno está aquí adentro no se oye bulla de carros, no se ve contaminación, este lugar se ha convertido en un pulmón de la Capital, un espacio abierto donde la gente puede venir a ejercitarse, compartir y alejarse del estrés de la ciudad. Hoy los usuarios están muy contentos, no solo por la reapertura, sino por todas las mejoras que se realizaron”, agregó Michael Nuñez.

Foto: Mauricio Aguilar.

Hoy, la Ciudad Deportiva de Hatillo se consolida como un espacio integral donde convergen deporte, salud y comunidad, demostrando que la inversión en infraestructura pública puede traducirse en bienestar real para cientos de personas.

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