Nuevas empresas llegarán a parque industrial en Alajuela

Un total de 63 hectáreas estarán disponibles para el desarrollo de infraestructura industrial en El Coyol de Alajuela, con capacidad proyectada para construir hasta 234 mil metros cuadrados de espacio arrendable y albergar empresas dedicadas a manufactura avanzada, logística y distribución.

El parque industrial InnovaPark Logistics & Free Zone fue inaugurado con la apertura de su primer edificio multi-tenant.

El proyecto es desarrollado y operado por Hines, con el respaldo del grupo empresarial costarricense Cuestamoras, y operará tanto bajo el régimen de Zona Franca como bajo el régimen definitivo.

El plan maestro contempla la construcción de 15 edificios industriales con espacios a partir de 1.320 metros cuadrados, dirigidos tanto a empresas nacionales como internacionales que busquen instalar o ampliar sus operaciones en el país.

Según Alberto Trejos, presidente de la junta directiva de Cuestamoras, se pretende generar “decenas de miles de empleos”, sin precisar la cifra exacta.

“Los empleos dependen de cuales terminan siendo los inquilinos van a ser más o menos decenas de miles de empleo, pero van a ser decenas de miles de empleo y desde el punto de vista de inversión, el proyecto completo va a tomar decenas de millones de dólares”, dijo Trejos.

Asimismo, cuando se anunció la construcción de este parque industrial en 2023, se habló de generar entre 5 mil y 10 mil empleos directos e indirectos.

Los desarrolladores afirman que la ubicación del proyecto busca fortalecer la capacidad del país para atraer inversión extranjera directa (IED). El parque se ubica a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a 25 kilómetros de San José y a 55 kilómetros de Puerto Caldera.

En cuanto a la inversión extranjera directa, los datos muestran señales de estancamiento entre 2024 y 2025, al no registrar un crecimiento significativo, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). De acuerdo con la entidad, en 2024 se alcanzaron $5.113,5 millones en IED, mientras que en el último corte la cifra ascendió a $5.121,8 millones.

La infraestructura incorpora certificación sostenible, seguridad permanente y especificaciones para actividades industriales. Además, el proyecto dispone de un doble acceso vial por Calle Llanos y la Radial El Coyol, mientras que un segundo acceso por esta última vía está previsto para 2027.