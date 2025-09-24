Un total de 15 proyectos de música original costarricense fueron seleccionados como ganadores del Fondo Concursable “Semilla Sonora”, una iniciativa que apuesta por el talento local y la creación inédita en el país.

La convocatoria, realizada en julio de 2025, atrajo 249 propuestas de artistas nacionales afiliados a ACAM, pero solo 15 fueron elegidos por un jurado especializado, tras una revisión de obras en géneros que iban desde lo popular hasta lo experimental.

El fondo nace de una alianza entre el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), la Fundación Parque La Libertad y el Centro Nacional de la Música, con una inversión conjunta de ¢20.6 millones que se distribuirán dependiendo de la categoría.