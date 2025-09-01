La versión 4.4 de los Comprobantes Electrónico entró en vigencia, el cual modifica los requerimientos de información que se solicitan en los mismos, incluyendo la obligación por parte de las personas encargadas de realizar las facturas en los comercios, de indicar el medio de pago y la plataforma digital.

Entre los cambios de mayor importancia, destaca la inclusión del Sinpe Móvil en las opciones al momento de facturar una venta.

El cambio le facilitará, a la Administración Tributaria, obtener información sobre posibles casos de evasión o inexactitudes en las declaraciones de los contribuyentes.

“Esta información facilita la trazabilidad de los medios de pago para control tributario. Hay un límite de gastos deducibles pagados en efectivo durante el año, ningún gasto o costo mayor a tres salarios base es deducible del impuesto sobre la renta si lo pagado a ese proveedor, no está respaldado con comprobantes bancarios. Por ello, cuando las personas reciben un comprobante electrónico, deben revisar que la factura indique el medio de pago correcto”, señaló Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos.

La profesional agregó que los datos se van a complementar con información de otras entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social para analizar el comportamiento de los contribuyentes y analizar si existe el riesgo de que estén incumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Los cambios

Zamora explicó que los ajustes se concentran en la estructura del documento electrónico y en la información que se debe aportar sobre cada transacción.