Una nueva variante de Covid-19 conocida como Nimbus o “garganta de cuchilla” por sus síntomas amenaza con llegar a Costa Rica, tras su paso por 22 países, incluidos varios de Europa y Estados Unidos.

Este linaje de Ómicron ha reemplazado a otras variantes en varias regiones, alcanzando cerca del 40% de los casos en América, lo que evidencia su rápida transmisibilidad.

“El virus está cambiando y en el futuro casi seguramente será parte del repertorio de virus que siempre nos van a estar infectando, por lo que vamos a tener que mantener la vacunación, al menos para los grupos de alto riesgo”, subrayó Alejandro Macías, especialista en medicina interna e infectología.

La mayoría de los pacientes describen una sensación aguda y lacerante al tragar, síntoma que, aunque inusual, no se ha asociado con cuadros graves ni letales. Sin embargo, evidencia una alta capacidad de replicación en el tracto respiratorio superior. Pese a que, según el experto, Nimbus podría facilitar la transmisión más que sus antecesores, Macías aclara que no necesariamente implica mayor gravedad, aunque sí requiere especial atención en personas vulnerables.

“Siempre que cambia una cepa, empieza a vencer y a tomar su lugar, tiene más capacidad de reinfectar las células que venía infectando. Entonces, podemos decir que cuando vaya entrando será más infectante que las que estaban circulando y las va a sustituir probablemente poco a poco”, agregó.

Diario Extra consultó a Mary Munive, ministra de Salud, sobre si ya se tiene reporte de esta variante en suelo tico, a lo que respondió que aún no hay registros.

“Todavía no sabemos si está llegando y no se sabe si va a llegar. Los lugares centinela todavía no me han retroalimentado de que haya otras variantes”, aseguró la jerarca.

El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud reveló un total de 198 casos nuevos confirmados por Covid-19, tras haber alcanzado un pico a mediados de junio con 231 contagios.

Además, las autoridades sanitarias temen que, con la llegada de las vacaciones de medio año en los centros educativos, se disparen los casos de pacientes en el Hospital Nacional de Niños con padecimientos respiratorios.