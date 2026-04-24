Los vecinos de Aguas Zarcas estrenarán sede de área de salud ubicada en calle Luna; la misma abarcará los distritos de San Miguel de Sarapiquí, Venecia y Aguas Zarcas.

Esta nueva sede contará con servicio de urgencias, lo que permitirá una atención las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La misma beneficiará de manera directa a 52 mil personas adscritas a esta área de salud y, de forma indirecta, a 48 mil vecinos más que viven en zonas cercanas.

“Este acontecimiento no solo fortalece el sistema de salud de la región Huetar Norte, sino que también mejora la calidad de vida de los usuarios gracias a la ampliación de los servicios”, indicó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Video: Mónica Taylor. CCSS

Por su parte, Marjorie Obando, directora de la Red Huetar Norte, destacó que los vecinos podrán acceder a nuevos servicios que impactarán positivamente su calidad de vida.

Video: Marjorie Obando. CCSS

Este edificio cuenta con una construcción de 7.338 metros cuadrados. Además, cuenta con amplias zonas de parqueo, así como modernos laboratorios y áreas para pacientes en observación.

Esta obra se desarrolló mediante el fideicomiso con el Banco de Costa Rica y representó una inversión de $18 millones.