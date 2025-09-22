El diputado Fabricio Alvarado anunció que la fracción de Nueva República votará en contra de retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

“Hoy Nueva República dice no al levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Hoy le decimos no a seguir con un ‘show político’ que golpeará el sagrado proceso democrático al que vamos”, dijo el diputado.

Alvarado aseguró que el tiempo utilizado para esta votación podría ser utilizado para que el Gobierno rinda cuentas “por lo que en realidad importa y lo que en realidad afecta a la gente”.

Otros votos

La diputada Luz Mary Alpízar del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), mismo partido con el que Chaves llegó a la presidencia, aseguró que votará a favor de que se levante la inmunidad del mandatario.