El Ministerio de Salud anunció la firma de la nueva Norma Nacional para Trasplante Cardíaco, la cual será publicada próximamente en el diario oficial La Gaceta.

Esta normativa actualiza los criterios clínicos, técnicos y operativos necesarios para la asignación y realización de trasplantes en todo el territorio nacional.

El objetivo de esta actualización, según Salud, es asegurar que los procesos se lleven a cabo con transparencia, seguridad y equidad.

Gracias a los nuevos lineamientos, se podrá priorizar a los pacientes basándose estrictamente en la gravedad de su condición, lo que busca garantizar un acceso más justo y oportuno a las intervenciones.

Foto con fines ilustrativos

Entre los avances técnicos, la norma refuerza la trazabilidad de los órganos a través del Sistema Nacional de Donación y Trasplante (Sinadoc).

Asimismo, se incorporan estándares internacionales y avances médicos modernos para apoyar la labor de los equipos interdisciplinarios encargados de las decisiones clínicas.

La aplicación de este reglamento será de carácter obligatorio para todos los establecimientos de salud autorizados en el país. Las autoridades buscan reforzar la cultura de donación en la sociedad costarricense.

Se espera que estos procedimientos, ahora más eficientes y seguros, beneficien de manera directa a toda la población que requiere de un trasplante de corazón.