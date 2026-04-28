Guanacaste avanza en su transición energética con el inicio de la construcción de NUMU, el parque solar fotovoltaico más grande de la provincia, que tendrá capacidad para generar energía renovable para aproximadamente 15 mil hogares en Costa Rica.

El proyecto se desarrolla dentro de Ciudad NYA en Liberia, en una extensión de 32 hectáreas, y contará con una capacidad instalada de 29,2 megavatios. La planta operará bajo un contrato de compra de energía a 20 años con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que garantiza su integración a la matriz eléctrica nacional.

“Refuerza la visión que tenemos como una ciudad planificada bajo principios de autosuficiencia, eficiencia de recursos y reducción de la huella ambiental, aportando de forma directa a la matriz energética del país”, señaló Javier Fernández, Gerente de Desarrollo de Ciudad NYA.

Parque solar está en proceso de construcción. Foto: cortesía.

NUMU (nombre que significa “sol” en lengua chorotega) representa una inversión cercana a los 24 millones de dólares y se proyecta que entre en funcionamiento durante el último trimestre de 2026.

Según los desarrolladores, este parque no es un proyecto aislado, sino parte de un modelo urbano más amplio enfocado en sostenibilidad y autosuficiencia energética. Desde Ciudad NYA destacan que la iniciativa forma parte de una planificación integral que busca reducir la huella ambiental y optimizar el uso de recursos.

“Ciudad NYA nació de una visión de largo plazo: crear en Guanacaste una ciudad donde las personas puedan vivir, trabajar y disfrutar en un mismo lugar, impulsando el desarrollo de la región. El parque solar NUMU es una de las primeras muestras concretas de que ese modelo ya está en marcha — no como una promesa, sino como infraestructura que se está construyendo hoy, como parte de una ciudad viva que continuará evolucionando”, explicó John Scheman, Presidente y Fundador de Ciudad NYA.

Parque solar está en proceso de construcción. Foto: cortesía.

La planta es impulsada por Genera Power, firma que cuenta con un portafolio de más de 120 megavatios en proyectos solares en la región. Además, forma parte de una estrategia que apunta a desarrollar entre 300 y 500 megavatios en los próximos 5 años.

El inicio de este proyecto coincide con el avance del desarrollo inmobiliario de la zona, que ya se acerca a la entrega de sus primeras unidades residenciales, consolidando un modelo que integra vivienda, infraestructura y energía limpia.

Parque solar está en proceso de construcción. Foto: cortesía.

Con NUMU, Guanacaste suma un nuevo paso hacia la generación de energía renovable a gran escala, en un contexto donde la demanda eléctrica y la sostenibilidad ambiental continúan marcando la agenda nacional.