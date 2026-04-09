Nueva ley disciplinaria del Poder Judicial divide criterio

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La nueva Ley de régimen sancionador para personas servidoras e integrantes de listas de suplentes, elegibles y meritorias del Poder Judicial busca regular el sistema disciplinario dentro de la institución y fortalecer los mecanismos para investigar y sancionar faltas.

Según lo expuesto por el propio Poder Judicial, la reforma pretende agilizar los procesos disciplinarios, reforzar las investigaciones internas y establecer sanciones más eficaces ante posibles irregularidades.

Además, amplía el alcance del régimen para incluir no solo a funcionarios en propiedad o interinos, sino también a personas que integran listas de suplencia o elegibles sin nombramiento.

Entre los cambios que introduce la normativa se encuentra la posibilidad de excluir de estas listas a personas que hayan sido sancionadas, así como facilitar el uso de prueba penal dentro de los procesos disciplinarios, siempre bajo control judicial.

Sin embargo, la aprobación de la ley generó cuestionamientos desde el sector sindical. El secretario general de Sitrajud, Jorge Cartín, indicó que la organización observa con preocupación algunos aspectos del proyecto que, a su criterio, podrían afectar el debido proceso de las personas trabajadoras.

“La posición de Sitrajud es de reflexión y preocupación, puesto que tanto a Corte Plena como a la Asamblea Legislativa hicimos observaciones de peso en las que considerábamos que se podía estar violentando el debido proceso de las personas trabajadoras y que existían posibles vicios de constitucionalidad”, señaló.

Cartín afirmó que dichas observaciones no fueron acogidas durante el trámite del proyecto. Por ello, adelantó que el sindicato realizará un análisis jurídico del texto final aprobado para determinar los pasos a seguir.

El dirigente sindical también manifestó preocupación por lo que considera una posible influencia externa en la formulación del proyecto, al señalar que la normativa tendría similitudes con modelos aplicados en otros países.

Ante este escenario, la normativa recién aprobada abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre el fortalecimiento de los mecanismos disciplinarios dentro del Poder Judicial y la protección de los derechos de sus funcionarios.