Nueva estafa en Cartago: Cuidado con estas boletas en su carro

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, alertó a la población sobre un nuevo método de estafa que se estaría utilizando en el cantón.

De acuerdo con el jerarca, algunas personas están colocando boletas en vehículos que aparentan ser oficiales, pero en realidad no pertenecen a la municipalidad.

El objetivo de este engaño es inducir a los conductores a escanear un código QR incluido en el documento, lo que permitiría a los delincuentes acceder a información personal o cuentas de las víctimas.

“Por favor tengan cuidado (…) No hacerles caso, no son de la municipalidad de Cartago”, advirtió el alcalde mediante un mensaje público.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no escanear códigos QR de origen desconocido y verificar siempre la autenticidad de cualquier documento antes de realizar acciones que puedan comprometer datos personales.

El llamado es a mantenerse alerta y reportar cualquier caso sospechoso para evitar caer en este tipo de fraudes.