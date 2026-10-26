Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La pista de Mira Quién Baila (MQB) despidió a otro de sus rostros este domingo. Durante la tercera gala de eliminación, el creador de contenido Alex Alvarado y su pareja de baile, Tatiana Sánchez, tuvieron que abandonar la competencia tras no alcanzar el respaldo suficiente del público.

La permanencia se definió en una estrecha votación entre Alvarado y la también creadora de contenido Jazmín Salas (acompañada por César Abarca). Al cierre de los votos, la pareja de Alex obtuvo un 47,99%, mientras que Jazmín se dejó el 52,01% que le aseguró el boleto a la siguiente fase.

Durante la transmisión, el reconocimiento especial “Premio Wao” de la noche fue otorgado a la pareja conformada por JP Olivato y Yesenia Reyes.

La salida de Alex Alvarado se suma a las eliminaciones previas de Majo Ulate y Rose Davis, además del retiro forzado por lesión de Natalia Monge.

Tras esta jornada, el programa afina detalles para su próxima gala temática inspirada en cine, en la cual no habrá parejas nominadas.