Nueva cúpula verdiblanca enfrenta el desafío de renovar y mantener unidad

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La nueva cúpula del Partido Liberación Nacional (PLN) quedó conformada con una importante influencia del excandidato presidencial Álvaro Ramos, pero tendrá ahora el reto de convertir en hechos la llamada renovación que la agrupación promovió durante su proceso de reorganización.

Cinco de las siete personas que Ramos recomendó públicamente antes de la Asamblea Nacional resultaron electas para integrar el Comité Ejecutivo Superior, entre ellas está el exdiputado y actual jefe de asesores del PLN en la Asamblea Legislativa, Óscar Izquierdo, quien obtuvo 119 votos y asumirá la Presidencia del partido.

“Soy Óscar Izquierdo, ustedes me conocen. No necesito tampoco muletas ni padrinos. Soy un hijo de este partido y me he ganado esta posición a base de trabajo. Liberación Nacional ha sido para mí mi vida. A Liberación Nacional le entregué mi juventud. Orgullosamente soy hijo de Liberación Nacional”, dijo Izquierdo durante su discurso previo a la votación.

Óscar Izquierdo. Foto: Randall Sandoval.

Sin embargo, Ramos no consiguió que todas las personas que recomendó resultaran electas, ya que Miguel Guillén se impuso ante la candidata recomendada por el excandidato, Alexandra Blanco, logrando los votos para continuar al frente de la Secretaría General por otros cuatro años, uno de los puestos con mayor peso ejecutivo dentro de la estructura verdiblanca.

También el diputado Eder Hernández logró la subsecretaría del PLN, imponiéndose a Alvis González.

El resultado dejó así una dirigencia que combina figuras respaldadas por Ramos con la continuidad de Guillén, uno de los principales líderes de la administración saliente a quien el excandidato dijo públicamente que no respaldaba. Sin embargo, rechazó que existieran presiones para que los asambleístas votaran por la nómina que recomendó.

Miguel Guillén, secretario general del PLN. Foto: Randall Sandoval.

“No, no hay ninguna presión a nadie. Más bien fui extraordinariamente transparente, entiendo que hay pocos precedentes para lo que hice. Escribí una carta abierta haciendo una recomendación del que yo creo que sería el equipo idóneo para dirigir el partido”, dijo Ramos a Grupo Extra.

Por otro lado, en su discurso antes de las votaciones, Guillén sostuvo que renovar no significa desplazar a las figuras con mayor trayectoria.

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“Liberación tiene que unirse. Unirse en una renovación, sí, en efecto, pero bien entendida. No puede ser una renovación segmentada por edad. Aquí vale la experiencia”, afirmó.

Una posición similar había expresado la exdiputada Dinorah Barquero, quien señaló que la renovación debe combinar la experiencia de dirigentes históricos con quienes comienzan su participación política.

La exdiputada del PLN, Dinorah Barquero. Foto: Randall Sandoval.

El equipo de Izquierdo y Guillén

La nueva estructura obligará a Óscar Izquierdo y Miguel Guillén a trabajar juntos pese a que durante el pulso interno estuvieron vinculados a apuestas distintas. Tras conocerse los resultados, el actual presidente del PLN aseguró que buscará superar esas diferencias y trabajar junto al secretario reelecto.

“Asumiré la responsabilidad que me corresponde con el liderazgo que tengo que tener y yo le aseguro que vamos a hacer todo lo posible por hacer equipo”, afirmó Izquierdo.

Guillén también mostró disposición a trabajar con el nuevo presidente y destacó su experiencia dentro de la agrupación.

“Don Óscar es una persona muy mesurada, muy prudente, ya tiene mucha experiencia dentro del partido. Y con don Óscar, por su personalidad, su don de negociador, creo que va a facilitar mucho el trabajo”, expresó.

Izquierdo también deberá asumir el reto de concretar la transformación que prometió durante su candidatura. Una vez electo, sostuvo que conocer desde dentro la estructura verdiblanca le permite identificar los cambios que requiere la organización.

La llamada pendiente de Guillén

Antes de la votación, Ramos había dejado claro que no respaldaba la continuidad de Guillén en la Secretaría General, aunque rechazó que eso significara un veto.

“Yo creo que fui muy transparente en que no lo respaldo. Yo quiero que don Ricardo Sancho (el presidente saliente del PLN) y don Miguel sigan siendo parte del partido, que sigan haciendo aportes, pero me parece que es totalmente razonable tener preferencias y respaldar otras”, manifestó Ramos, quien a su vez negó la existencia de “vetos” dentro del partido.

Óscar Izquierdo – Presidente del PLN “Tenga la certeza de que yo voy a hacer el trabajo que corresponde con la misma pasión, combinándolo con el trabajo como asesor en la Asamblea Legislativa”

Sin embargo, llamó la atención que el excandidato presidencial abandonó la ceremonia antes de conocerse los resultados, aunque el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, aseguró que su salida obedeció a “otros compromisos” y descartó que estuviera relacionada con molestias por los resultados. Tras conseguir la reelección, Guillén aseguró que buscará a Ramos para conocer las razones por las que no respaldó su continuidad en la Secretaría General.

“Yo todavía no he comprendido por qué él se opone. Lo buscaré, trataré de conversar con él, tener un diálogo ya un poco fuera de este proceso, mesurado, oír sus opiniones”, señaló.

Guillén agregó que no tiene inconveniente en recibir críticas y reconoció que Ramos “no está obligado” a respaldarlo, pero insistió en que quiere conocer directamente cuáles son sus discrepancias.

Miguel Guillén – Secretario General del PLN “Es a partir de la Secretaría General donde se generan las ideas y la estructuración de lo que va a ser la campaña municipal y la campaña nacional”

Así quedó conformada la cúpula del PLN: