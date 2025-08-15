La nueva mega cárcel tendrá capacidad para albergar al 25% de la población penitenciaria actual, distribuida en distintos centros de reclusión.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, confirmó que el recinto podrá alojar a 5.100 personas bajo condiciones de alta contención, similares a las de máxima seguridad, una vez que el proyecto esté finalizado.

El jerarca detalló que la obra, con un presupuesto estimado de $34,5 millones, estaría concluida en 2026, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

Campos reconoció que debieron reformular la propuesta inicial planteada en 2024, tras una visita realizada a El Salvador a inicios de 2025.

Durante ese viaje, las autoridades costarricenses sostuvieron reuniones con representantes del sistema penitenciario salvadoreño para conocer el modelo implementado por el presidente Nayib Bukele.

Luis Bernardo Arguedas, exdirector de Adaptación Social, considera necesario conocer el reglamento que regirá el nuevo centro y los criterios utilizados para definir cuántos reos podrían ser trasladados a una prisión de alta contención.

“Es fundamental establecer quiénes deberían ingresar a ese recinto y quiénes no. Desde ya deberían revisar los procesos de agrupamiento de la población penitenciaria actual”, señaló.

También advirtió que, según la experiencia de profesionales en infraestructura carcelaria, una obra de esta magnitud tomaría más de dos años en completarse.

Expertos aseguran que las advertencias de Justicia y Paz sobre los riesgos de no construir esta cárcel ya se están dando dentro de los centros penales existentes.

Mariano Barrantes, exdirector de Adaptación Social, indicó que la única forma de levantar una estructura de este tipo en 195 días sería mediante una combinación de métodos constructivos tradicionales y módulos prefabricados previamente diseñados.

Además, refutó las declaraciones de Campos sobre la falta de construcción de cárceles en las últimas dos décadas, al señalar que en gobiernos recientes se habilitaron más de 4.000 espacios penitenciarios.

Mariano Barrantes Exdirector de Adaptación Social “Sería pertinente conocer cuál es el objetivo de dicha edificación carcelaria, ¿es básicamente encierro para personas de alta contención o reinserción social?”.