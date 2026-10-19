Nueva canciller se reúne con nuncio para de cara a visita de Laura Fernández al Vaticano

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Apenas cuatro días después de asumir como ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Ana Elena Pinto Lizano sostuvo una reunión con el nuncio apostólico en Costa Rica, monseñor Mark Miles, de cara a la próxima visita oficial de la presidenta Laura Fernández al Vaticano.

Pinto recibió este lunes a Miles, quien además funge como decano del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, en una visita de cortesía en la que abordaron temas de interés común y las relaciones entre Costa Rica y la Santa Sede.

De acuerdo con la Cancillería, durante el encuentro también conversaron sobre la gira que Fernández realizará próximamente al Vaticano, donde tiene programada una audiencia privada con el papa León XIV.

La cita con el pontífice está prevista para el 29 de octubre y forma parte de una gira internacional de la mandataria que se extenderá del 27 de octubre al 6 de noviembre.

Recién llegada al cargo

La presidenta Fernández anunció la designación de Pinto el 5 de octubre y el nombramiento comenzó a regir el 15 de octubre, según consta en el acuerdo publicado en La Gaceta.

La diplomática sustituyó a Manuel Tovar, quien fue destituido por Fernández el 24 de setiembre. Durante el periodo de transición, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, estuvo a cargo de la Cancillería de manera interina.