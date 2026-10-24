Nueva Canciller alista su primer viaje oficial: Vea dónde y cuándo

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

A pocos días de haber asumido el cargo tras su nombramiento el pasado 15 de octubre, la nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Ana Elena Pinto Lizano, prepara su primer viaje oficial al extranjero con destino a Italia y España.

La gira internacional está programada del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

Itinerario y reuniones de alto nivel

Según la solicitud de pasajes aéreos, la Canciller viajará para participar en varias “reuniones de alto nivel” en Roma y Madrid.

El itinerario oficial establece la ruta de vuelo:

27 de octubre: Salida de San José (SJO) con destino a Madrid, España.

Salida de San José (SJO) con destino a Madrid, España. 28 de octubre: Conexión hacia Roma, Italia.

Conexión hacia Roma, Italia. 1 de noviembre: Vuelo de Roma a Madrid.

Vuelo de Roma a Madrid. 6 de noviembre: Regreso desde Madrid hacia San José.

Detalles de los tiquetes y costo estimado

La documentación enviada a la Proveeduría Institucional indica que el viaje de la jerarca se efectuará en Clase Ejecutiva para las rutas trasatlánticas e interurbanas, salvo el tramo Roma-Madrid que se cotizó en Premium Economy. Además, la solicitud especifica que el asiento asignado debe ser “en ventana y lo más adelante posible”.

El informe de razonabilidad de precio fijó una estimación presupuestaria para el boleto de la Ministra de ¢6.000.000 (seis millones de colones), basándose en un sondeo de mercado con ofertas que oscilan entre los ₡4,5 y ₡4,8 millones para prever variaciones durante el proceso de compra.

Comitiva de acompañantes

Junto a la Canciller viajará una comitiva oficial integrada por:

Andrés José Pérez Sáenz, asesor de la Ministra, quien viajará en Clase Económica con un presupuesto estimado de ¢2.500.000. Alejandra Solano Cabalceta, embajadora y directora general de Política Exterior cuyo boleto en clase económica se estimó en ¢2.000.000.

Viaje coincide con el de la presidenta Laura Fernández

Esta primera misión internacional de la canciller Ana Elena Pinto coincide plenamente con la gira oficial de 11 días de la presidenta de la República, Laura Fernández, programada entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los documentos oficiales, la sincronía es total en los plazos de viaje: ambas jerarcas tienen marcadas la misma fecha y hora de salida desde San José y el mismo vuelo de regreso al país.

La agenda de la mandataria abarca compromisos en los mismos destinos: el 29 de octubre sostendrá una audiencia privada con el Papa en la Ciudad del Vaticano, mientras que los días 4 y 5 de noviembre participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España.

De esta forma, el debut internacional de la nueva jefa de la diplomacia costarricense se desarrollará en el marco directo de estas reuniones de alto nivel junto a la Presidencia de la República.