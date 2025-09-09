El Partido Liberación Nacional (PLN) sufrió una nueva baja esta semana, ya que el intendente de Tucurrique, Héctor Agüero, anunció su renuncia a la militancia de la agrupación verdiblanca.

Según consta en un documento entregado el pasado 8 de septiembre al Departamento de Administración Central del partido, Agüero anunció su salida del PLN, así como “a todos los cargos que ostento en la estructura interna”.

Esta fue la carta entregada por el Intendente.

En conversación con Diario Extra, Agüero detalló que la renuncia se debe a que “no encontré un espacio de renovación e inclusión de políticos jóvenes como este servidor en los procesos de renovación de las últimas asambleas del partido”.

“Esto no es consecuente con mis convicciones. Sigo comprometido con mi comunidad de Tucurrique, a quien entrego mi servicio fielmente todos los días”, agregó el funcionario municipal.

Esta sería la tercera baja municipal que sufre la agrupación verdiblanca; esto tras la renuncia de la alcaldesa de Buenos Aires, Margoth Mora en agosto del 2024; misma decisión que tomó Nelson Umaña, alcalde de Acosta, el pasado 11 de julio.

¿Qué es un intendente?

Los intendentes son figuras municipales que se encargan de las labores administrativas de aquellos distritos que se encuentran lejos de la administración central de un cantón. En Costa Rica existen ocho intendencias: Cóbano, Paquera, Lepanto, Colorado, San Isidro de Peñas Blancas, Cervantes y Tucurrique.

Colaboró el periodista Daniel Suárez