El regidor propietario del Concejo Municipal de San José, José Manuel Jiménez Gómez, hizo pública su renuncia al Partido Liberal Progresista (PLP), denunciando la falta de apoyo interno, la ausencia de diálogo constante y una relación degradada entre la dirigencia y las bases.

Jiménez Gómez señaló que “la indiferencia hacia las y los representantes municipales que, como él, llegaron a sus cargos mediante el respaldo popular”, junto con “la ausencia de una estructura que promueva el diálogo, la rendición de cuentas y la transparencia de las bases”, fueron insostenibles en su relación con el partido.

En su carta alegó que llevaba meses distanciado de la dinámica interna del PLP, pero que diferencias profundas con algunos miembros lo empujaron a dejar la agrupación.

Aunque enfatizó que su trabajo “no depende de una afiliación partidaria, sino de una convicción profunda de servicio público y comunal”, reafirmó que mantendrá su labor como regidor “con independencia, responsabilidad y vocación de servicio, siempre en favor del desarrollo local y el bienestar colectivo”.

También agradeció el acompañamiento de quienes han estado con él en la Corporación Municipal y anunció que podría integrarse en el futuro a nuevos espacios políticos comprometidos con la seriedad y el respeto.

La salida de Jiménez Gómez se suma a un fenómeno de desgaste en el PLP, y se suma a las cerca de 45 personas, entre regidores, síndicos, concejales y líderes del partido, que presentaron sus renuncias.