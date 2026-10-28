Nueva área de salud de Talamanca alcanza 54% de avance

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La construcción de la nueva sede del Área de Salud de Talamanca, en Limón, alcanzó un 54% de avance, según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El proyecto representa una inversión superior a los ₡13 mil millones y busca mejorar la atención médica de aproximadamente 73 mil habitantes del cantón, incluidos vecinos de comunidades indígenas.

La infraestructura tendrá un área de 6.600 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, y se construye en un terreno ubicado entre Penshurt y Cahuita.

“La nueva sede permitirá no solo ampliar, sino consolidar de manera sustantiva la cartera de servicios del área de salud Talamanca, incrementando la capacidad resolutiva institucional”, explicó la doctora Carla Alfaro, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica.

La nueva sede sustituirá el edificio actual, que ha brindado atención durante aproximadamente 30 años y presenta limitaciones de espacio, estructura y funcionamiento.

La institución prevé que las instalaciones entren en operación durante el segundo semestre de 2027.

Ampliará capacidad de atención y oferta de servicios médicos

Con las nuevas instalaciones, la CCSS pretende ampliar la capacidad de atención y fortalecer los servicios disponibles para la población de Talamanca.

La cartera de servicios incluirá medicina general, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y geriatría.

También ofrecerá odontología, trabajo social, psicología, nutrición, cuidados paliativos, enfermería, farmacia, laboratorio clínico, rayos X y terapia física.

Además, contará con un servicio de urgencias con mayor capacidad operativa para estabilizar pacientes, clasificar el riesgo y responder con mayor agilidad ante emergencias.

Beneficiará a comunidades indígenas

La obra atenderá a los habitantes de los cuatro distritos del cantón: Cahuita, Sixaola, Bratsi y Telire.

Entre la población beneficiada se encuentran comunidades de los pueblos indígenas Bribri, Cabécar y Ngäbe, cuyos habitantes enfrentan dificultades geográficas y de transporte para acceder a los servicios médicos.

Según datos divulgados por la CCSS, un 38% de la población adscrita al área de salud corresponde a personas indígenas de estos pueblos.

Periodista: Luis Diego Mora