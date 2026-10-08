Nueva alternativa busca reducir el riesgo de cáncer gástrico

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una nueva alternativa de tratamiento en el país busca reducir el riesgo de que el cáncer gástrico regrese, luego de la medicación regular.

El cáncer gástrico continúa siendo uno de los tumores de mayor impacto en Costa Rica y se encuentra entre las principales causas de mortalidad por cáncer.

Ante este panorama, nuevas alternativas terapéuticas buscan mejorar las posibilidades de los pacientes y reducir el riesgo de que la enfermedad vuelva después del tratamiento.

AstraZeneca presentó en Costa Rica información sobre una inmunoterapia que, en combinación con quimioterapia, puede utilizarse en adultos con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica cuyo tumor puede ser tratado mediante cirugía.

Los resultados de un estudio realizado en 948 pacientes mostraron una reducción del 29% en el riesgo de progresión de la enfermedad, recurrencia o muerte frente al uso de quimioterapia sola. A los dos años, el 67,4% de quienes recibieron el esquema permanecían sin presentar uno de esos eventos, frente al 58,5% del grupo tratado únicamente con quimioterapia.

El estudio también encontró una reducción del riesgo de muerte, aunque los resultados de supervivencia global fueron evaluados como un objetivo secundario.

¿Por qué es importante hablar de cáncer gástrico?

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, el cáncer de estómago se encuentra entre los tumores prioritarios para el país debido a su impacto en la mortalidad. Además, los datos oficiales muestran que la incidencia aumenta conforme avanza la edad.

Entre los factores asociados con un mayor riesgo están la infección por el consumo de tabaco y alcohol y algunos hábitos alimentarios. La alimentación con alto consumo de productos salados o ahumados también figura entre los factores señalados por las autoridades sanitarias.

Por eso, los especialistas destacan la importancia de consultar ante señales de alerta y no asumir que las molestias digestivas persistentes corresponden únicamente a una gastritis u otro problema común.