Nuestro surf se ubica en semifinales

Santo Domingo, República Dominicana. – La representación tica de surf dejó sensaciones encontradas durante la jornada de este lunes. Mientras Sam Reidy y Rachel Agüero aseguraron las semifinales de shortboard, Anthony Flores va por el bronce en Longboard.

Reidy volvió a demostrar un gran nivel. En la segunda ronda dominó su serie con 13.50, producto de 7.00 y 6.50, lo que le permitió avanzar. Más tarde, en la tercera ronda, sumó 11.10 puntos (6.50 y 4.60) para finalizar en la segunda posición y sellar su clasificación a las semifinales, donde estará el venezolano Rafael Pereira.

Rachel Agüero también cumplió. La costarricense lideró su heat de la segunda ronda gracias a un acumulado de 13.00 puntos, tras olas de 7.00 y 6.00. En la tercera ronda, obtuvo 7.50 unidades (4.50 y 3.00), resultado que le alcanzó para ubicarse segunda y avanzar a las semifinales, donde su rival será Candelaria Resano de Nicaragua. Por otra parte, Anthony Flores buscará subir al podio cuando dispute el duelo por la medalla de bronce en la modalidad de longboard frente al mexicano Heriberto Torres. En contraste, Darshan Antequera y Erika Berra no lograron superar sus respectivas mangas y quedaron fuera de la competencia.