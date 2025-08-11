Fernando Zamora, en entrevista con Diario Extra

El abogado constitucionalista Fernando Zamora asegura que el principal reto para ganar las elecciones de febrero de 2026 son las limitaciones que ellos mismos no puedan superar. Luego de su paso como secretario del Partido Liberación Nacional, el ahora candidato buscará llegar a Zapote bajo el estandarte del Partido Nueva Generación (PNG), una agrupación que, aunque ha logrado obtener alcaldías en los dos últimos procesos electorales municipales, no ha conseguido trasladar ese apoyo a la Asamblea Legislativa ni a la Presidencia.

Zamora confía en que ser el primer candidato en presentar un plan de gobierno le permitirá ganarse la confianza de los votantes en los próximos comicios.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“Hay que endurecer las condiciones del procedimiento penal”

• Entre las principales acciones que propone Zamora, el candidato destaca endurecer las penas carcelarias para mejorar la seguridad en el país.

• “Hay que endurecer las condiciones del procedimiento penal en prisión preventiva de modo que no suceda lo que ha venido ocurriendo, que es que la policía detiene a los delincuentes para que estos salgan a las horas”.

• Además, plantea una nueva figura de condena para personas de alta peligrosidad, donde, a pesar de cumplir sus penas, no puedan volver a la calle.

• “Vamos con la prisión permanente revisable, que es un instituto jurídico penal existente en Europa y que permite un modelo carcelario para personas peligrosas de alto daño social”.

“Vengo con un liderazgo no sectario”

• Aunque su agrupación política no tiene experiencia desde la Presidencia de la República, Zamora niega que esto pueda inducirlos a cometer errores al mando del país.

• “Estamos seguros que no nos va a suceder, porque yo vengo con un liderazgo no sectario, me considero un candidato de criterio independiente, no soy impuesto por nadie”.

• Afirma que esto le permitirá abrir puertas al diálogo y ser un presidente de consensos, rodeado de personas calificadas para cada puesto.

• “Vengo con criterio independiente y sin sectarismos, eso me va a permitir hacer un gobierno amplio en donde puedan estar los mejores en cada área de acción del gobierno”.

Transformación en el sector energético

• Zamora subraya que una de sus principales preocupaciones es el tema energético, donde propone fortalecer la generación nacional y buscar nuevas fuentes.

• “Tenemos nuevos proyectos geotérmicos que van desde ampliar Miravalles, así como los yacimientos geotérmicos que hay en la zona norte de Costa Rica”.

• Además, sostiene que el país debe aprovechar la generación energética a través del mar y fomentar la apertura de nuevas represas.

• “Queremos una revolución mareomotriz a partir de poner tecnología en el mar y también queremos reiniciar el desarrollo de la energía hidroeléctrica que está paralizada, que a nuestro criterio Costa Rica nunca debió paralizar”.

¿Principal adversario?

“Yo soy de una filosofía en la que nosotros no nos enfocamos en lo que hagan los rivales. Estamos convencidos que siempre nuestro rival a vencer son nuestras propias limitaciones. Y entonces, desde esa perspectiva, debemos mejorar constantemente y ese es nuestro reto, ese es nuestro desafío, siempre buscar el mejoramiento personal”.

En Corto

• ¿Mega-cárcel?: No, ampliaría La Reforma.

• ¿Cerraría instituciones?: Se debe valorar.

• Apertura de Recope: Hay que valorarlo en la medida que se hable de la apertura de la distribución e importación de gas natural.

• Aborto: No.

• 8% para la educación: De acuerdo en la medida que sea posible.

• Venta del BCR: En este momento no es necesario.

• ¿Quién lo financia?: Financiamiento popular y eventualmente bonos.

• ¿Elevar la edad de pensiones?: Indudablemente no.

• Primer decreto: Declarar emergencia nacional en materia de seguridad.

• Sistema único de pensiones: No lo creo pertinente en este momento.

• Alianza del Pácifico: No, vendría a acabar con la cultura productiva agroindustrial.

• ¿Retiro del ROP?: Eventualmente estaría de acuerdo.

• 5G chino en Costa Rica: No estamos cerrados a ninguna nación.

• Estado Laico: No estoy de acuerdo.

• ¿Mantendría la ruta del arroz?: No.

• Canal verde intereoceánico: Algo mejor, el corredor interamericano de distribución de mercancías.

• ¿Romperia relaciones con Israel?: No, jamás.

Sobre una nueva Constitución

“Lo importante es qué tipo de Constitución o de proyecto constitucional le vamos a ofrecer al país. No estaría en contra de hacerlo, eventualmente sí estoy planteando algunos cambios de inmediato en materia constitucional, transformaciones importantes y hechas estas transformaciones que las he planteado en mi plan país, no me negaría o eventualmente podría proponer una nueva constitución”.

Sobre una mega-cárcel

“Insistimos en ampliar La Reforma, pero nosotros no estamos proponiendo hacer una gran mega-cárcel nueva. En lo que nosotros estamos pensando es que en los terrenos ociosos que tiene el Centro Penitenciario La Reforma, que son el 60% que están sin utilizar, se pueda ampliar la cárcel. Allí no se necesita sacar nuevos permisos, ni va a haber problemas con los vecinos”.