Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Uno de los grandes referentes del fútbol tico, Paulo César Wanchope, exjugador y ahora técnico, estrenó su canal de Youtube OneChope, en la dirección @onechopeofficial. Ahí tuvo su primer programa, donde habló de fútbol junto al periodista José Alberto Montenegro. Chope no se guardó nada y dio su criterio del fútbol nacional, entre otros temas.

¿Cuánto ha cambiado el fútbol?

Mucho, el ambiente creció, con las redes sociales y todo eso. El juego evolucionó, es más rápido y técnico. Las decisiones se toman a más velocidad, es más atlético. Es un cambio grande, pero normal. Antes, en los ochenta, era un tipo de fútbol, luego los 90, 2000 y esto va muy rápido.

¿Nos hemos quedado?

Nos hemos quedado y luego lo veremos con números porque los tengo, si los he visto y nuestro fútbol va para atrás. En la dinámica de juego y en la parte física nos hemos quedado muchísimo. El fútbol va a una velocidad a este lado y nosotros aquí. Es algo de lo que debemos despertar.

¿Qué tal la detención de talentos?

Se dejó de hacer y fue una de las grandes razones de por qué tomé la decisión de salir de la Federación. Cuando entré iba a ser entrenador de la Sub 20 y me pidieron que colaborara con la restructuración de las divisiones menores. Tenía la visión y una era reactivar la detención de talentos. En eso ya entró (Ignacio) Hierro y tenía otra visión que era lo contrario y nos había dado frutos. Ahí empezamos a chocar un poquito y pasó lo de Saprissa, todo se unió y tomé la decisión. Hemos dejado de lado esto de que la federación busque los talentos.

¿Por qué es importante?

Porque a nivel de clubes no tenemos claro el talento que debemos buscar y desarrollar. Como que le queremos dar la espalda la parte atlética y nos hemos quedado muchísimo.

¿Verdad que lo han etiquetado?

Es que hablo de perfiles, físico, técnico sicológico, táctico y en ciertas posiciones se necesitan ciertas características de jugadores y la gente piensa que debe ser de metro 90, de Limón y afrodescendiente. Por eso digo que el ambiente está confundido. Veo en Messi un super atleta, la gente piensa que hablo de uno atlético de 1.90 para arriba y afrodescendiente.