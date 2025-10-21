La exmiss Costa Rica, Elena Correa, estuvo al lado de su pareja durante todo el GT Challenge de las Américas en El Salvador, celebrando con emoción cada logro en las pistas.

Su apoyo incondicional fue clave mientras él se coronaba campeón tras ganar dos de las carreras más intensas.

En sus redes sociales, Elena expresó con orgullo y alegría lo que este triunfo significa para ambos.

“Todo el esfuerzo y dedicación del equipo se vio reflejado porque obtuvimos dos premios que nos llenan de orgullo. Nuestro corazón explota de felicidad. Los mecánicos la dieron toda y nuestro piloto estrella ni para qué”.

Además, compartió un video que muestra el momento en que su pareja, tras cruzar la meta, se acercó a ella para fundirse en un abrazo lleno de emoción y ternura.

Aunque en el pasado su relación atravesó momentos muy difíciles, con discusiones tan intensas que incluso los llevaron a enfrentarse en tribunales, lograron superar esas heridas y reconstruir su vínculo.

Hoy, lejos de los conflictos, disfrutan una etapa de reconciliación profunda y éxitos compartidos, demostrando que el amor puede salir adelante incluso en las circunstancias más complicadas.