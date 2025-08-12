Hernán Medford ya está en el país para dirigir por cuarta vez al Club Sport Herediano, en búsqueda del tricampeonato local y el campeonato centroamericano.

El DT florense expresó la gran relación que tiene con Jafet Soto a lo largo de los años, donde incluso el presidente rojiamarillo estuvo una etapa como técnico y Medford como asistente.

“Jafet y yo fuimos jugadores y jugamos en contra un tiempo, fuimos después compañeros a nivel de selección, fui entrenador siendo él gerente deportivo, fui asistente de él en un campeonato… No lo malinterprete, pero es un matrimonio, a veces nos separamos un rato y a veces volvemos, entonces ya hay muchos años de mucha confianza que tengo yo con él y yo creo que yo sí tengo que agradecerle mucho a él”, dijo Hernán.

Medford también aseguró que en el momento en que vio la llamada de Jafet Soto en su teléfono, ya tenía claro que lo quería buscar para que dirigiera al ‘Team’.

“Cuando yo veo mi teléfono sonar y veo el nombre de Jafet, dije: “ahí vamos otra vez”, pero como yo le dije desde un principio, hoy estamos, mañana no estamos, pero así es, eso es parte del fútbol, pero sí, es una relación de mucho respeto y de muchos años”, expresó el DT florense.

El debut de Hernán Medford en el banquillo florense será este sábado en el Estadio Carlos Alvarado, cuando Herediano reciba al Municipal Pérez Zeledón a las 8 p.m.