Nubosidad y tormenta este sábado: Así se ve en imágenes satelitales

Onda Tropical #48 atraviesa el país

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La mañana y tarde de este sábado 3 de octubre, gran parte del país presenta mayor nubosidad y tormentas eléctricas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer imágenes satelitales que evidencian los sectores con lluvias, nubosidad y tormentas.

Hacia el sector marítimo frente al Pacífico Central y Sur resalta la nubosidad desarrollada con tormenta eléctrica que se acerca a la costa y que podría provocar lluvias posteriormente.

Ante esta situación, el instituto recomienda:

  • Inundaciones: Extremar la precaución en zonas vulnerables ante el posible colapso de alcantarillados o la crecida de ríos y quebradas.
  • Tormentas y vientos: Buscar refugio seguro ante la presencia de actividad eléctrica o ráfagas de viento fuerte, las cuales podrían alcanzar los 80 km/h y provocar la caída de ramas, árboles o tendido eléctrico.
  • Información oficial: Seguir las actualizaciones del reporte meteorológico en las plataformas oficiales del IMN.