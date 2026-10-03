Nubosidad y tormenta este sábado: Así se ve en imágenes satelitales

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La mañana y tarde de este sábado 3 de octubre, gran parte del país presenta mayor nubosidad y tormentas eléctricas.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) dio a conocer imágenes satelitales que evidencian los sectores con lluvias, nubosidad y tormentas.
Hacia el sector marítimo frente al Pacífico Central y Sur resalta la nubosidad desarrollada con tormenta eléctrica que se acerca a la costa y que podría provocar lluvias posteriormente.
Ante esta situación, el instituto recomienda: