Novia de periodista de Teletica agradece muestras de apoyo tras accidente

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Valeria Martínez, pareja sentimental del periodista de Telenoticias Jason Ureña, agradeció en sus redes sociales las muestras de cariño y apoyo tanto a ella como al joven tras el accidente.

Hace exactamente un mes que ocurrió el incidente donde el vehículo que conducía Ureña derrapó, golpeó contra la valla divisoria y terminó volcándose.

El periodista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en la muñeca, otra en el medio y una lesión extra en el anular.

Por lo que la también periodista de Teletica compartió un mensaje de agradecimiento a todas las personas cercanas e incluso a los que, sin conocerlos, se han acercado mediante llamadas, mensajes o en vía pública para consultar por la evolución médica de su pareja.

“¡Qué apoyo tan grande nos han dado!”, expresó Martínez.

Asimismo, destacó la fortaleza con la que Ureña ha enfrentado el proceso de rehabilitación y confirmó que se encuentra en muy buen estado y que falta poco para verlo en pantalla de nuevo.