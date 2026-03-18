Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La influencer venezolana Arianny Tenorio, pareja del reconocido creador de contenido Luisito Comunica, compartió en redes sociales detalles de su visita a Costa Rica, donde recorrió distintos puntos turísticos del país.

Tenorio llegó hace pocos días y, desde entonces, ha documentado su experiencia con sus seguidores, destacando su interés por conocer diversas zonas y generar contenido durante su estadía.

Tomada de sus redes sociales.

Uno de sus principales objetivos fue grabar en diferentes lugares de San José y otros destinos recomendados por sus seguidores, con el fin de mostrar la diversidad cultural y turística del país. Además, su visita coincide con su participación en el Picnic Festival, uno de los eventos musicales más importantes, que inició este fin de semana.

Entre los sitios que ha visitado destaca el Sanatorio Durán, en Cartago, sobre el cual comentó: “Hace muchos años, fue un hospital de tuberculosis. Hoy, muchos aseguran que salen fantasmas”.

Tomada de sus redes sociales.

La influencer también resumió su recorrido con un mensaje en redes sociales.

“Costa Rica tiene 7 provincias y en 8 días visité 5 🇨🇷”, acompañado de una lista de lugares visitados.

San José: Teatro Nacional de Costa Rica

Heredia: El Fortín

Alajuela: plaza central con palomas

Puntarenas: Isla Tortuga

Alajuela: mercado local

Cartago: Sanatorio Durán y estadio

San José: cenas y actividades recreativas

Heredia: festival local

Tenorio cerró su recorrido con un mensaje de despedida en el que dejó ver su interés por Costa Rica: “Me fui pero volveré 🇨🇷🫶🏽”, comentó.

Su visita ha generado interacción entre sus seguidores, quienes continúan recomendándole destinos para futuros viajes en Costa Rica.