Novex celebrará la IV Edición de su popular Pasarela de Mascotas, un evento diseñado para que los “amigos de cuatro patas” y sus dueños demuestren su creatividad a través de disfraces.

La actividad reafirma el compromiso de Novex como una empresa ‘pet friendly’ que reconoce el rol vital de las mascotas en las familias.

Para Novex, es fundamental ofrecer un espacio especial para las mascotas, ya que comprenden el rol tan importante que tienen en las familias. La compañía no solo organiza estos eventos, sino que también cuenta con un departamento completo de artículos dedicados a ellas.

Los detalles

Esta se desarrollará en la Tienda Novex Curridabat, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 9:00 a.m.

Los interesados en concursar deben inscribir a sus mascotas disfrazadas a través de un formulario en línea: https://forms.office.com/r/0bcmuD71Uv.

La fecha límite para la inscripción es el 23 de octubre.

Reconocimientos y categorías

Los participantes podrán concursar en múltiples categorías, lo que garantiza “muchas oportunidades para ganar”, según Natalia Gutiérrez, gerente de mercadeo de Novex.

Las categorías especiales a premiar incluyen:

Mejor show .

. Disfraz más creativo hecho a mano .

. Mejor coordinación entre dueño y mascota .

. Perro más fotogénico .

. Premio del público .

. Disfraz más original .

. Premio “Wow” del jurado .

.

El panel de jueces estará compuesto por los reconocidos imitadores Katherine González y Edson Picado.

Novex invita a todas las familias a unirse a esta celebración única y mostrar el talento y la creatividad de sus mascotas.