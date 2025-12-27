Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Inter San Carlos y Palmares están a 90 minutos de marcar un antes y un después en su camino hacia la Primera División. Este sábado, ambos equipos definirán al campeón del Torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, en un duelo que promete emociones de principio a fin.

El conjunto norteño llega con ventaja en la serie, luego de imponerse 1-2 el pasado martes en su visita a Palmares. Ese resultado le permite a Inter encarar el cierre con mayor tranquilidad y con el respaldo de su afición, ya que el partido de vuelta se disputará a las 7:00 p. m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Sin embargo, Palmares no baja los brazos. El equipo palmareño sabe que está ante una oportunidad histórica y buscará dar el golpe en suelo sancarleño para revertir la serie y mantenerse con vida en la lucha por el ascenso.

El ganador de esta final asegurará su presencia en la gran final de la Liga de Ascenso, programada para mayo del próximo año. Además, el premio puede ser aún mayor: si el campeón del Apertura logra repetir el título en el Torneo de Clausura, sellará su ascenso directo a la máxima categoría del fútbol nacional.